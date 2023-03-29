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В Прикамье обострилась ситуация с дорогами
Там, где нормальных дорог и не было никогда, весна - время отрыва от большой земли. Жители Малого Буртыма в Пермском округе жалуются на распутицу и местные власти, которые, вместо подсыпки дороги щебнем, упрямо разглаживают грязь грейдером. Первый проехавший грузовик всё возвращает обратно.
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