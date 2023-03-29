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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
"В четверг в дневное время будет значительно теплее: +5...+10, в Перми около +6. Переменчивая погода начнет проявлять себя в пятницу. Ожидается натекание облачности, местами выпадут дожди. Они будут небольшой интенсивности. Температурный фон существенно подрастет: -1...+4, в Перми около +2, а в дневное время +4...+9, в Перми около +6...+8 градусов. В выходные дни будет еще теплее. Осадки выпадут в субботу, в воскресенье будет преимущественно без осадков. В ночное время температура будет положительной, за исключением горной части края, где возможно до -2 градусов", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.
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