Спелеологи устроили импровизированный концерт в Мариинской пещере

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← 22-метровый иконостас в пермской галерее исследует дрон
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.03.2023
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22-метровый иконостас в пермской галерее исследует дрон
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Школьников Прикамья приглашают совершить бесплатные туристические поездки по региону
Судебные приставы разыскивают родственников защитников Новороссийска
В Удмуртии возобновлено движение по размытому паводком участку федеральной трассы М7 "Волга"
Море зовёт. В Пермском филиале Волжского университета водного транспорта прошла научно-практическая конференция
Как на пороховой бочке. В Кунгуре в аварийном доме обрушилась кирпичная стена
Новый детский сад открылся во Фролах
В колонию пытались передать наркотики в копченой курице
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