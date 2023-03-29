Судебные приставы разыскивают родственников защитников Новороссийска

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Мальцев Алексей Трофимович, 1909 года рождения, лейтенант, командир взвода, уроженец г. Молотов;
Миргород Федор Иванович, 1920 года рождения, младший лейтенант, командир взвода, уроженец г. Молотов.
Если вам знакомы эти фамилии или это ваши пропавшие без вести родственники, обращайтесь по телефону 220-11-14 (отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Пермскому краю)
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