Судебные приставы разыскивают родственников защитников Новороссийска

ГУФССП России по Пермскому краю просит помощи у пермяков в поиске родственников бойцов-краснофлотцев, чьи останки были найдены поисковым отрядом «Долг» ГУФССП России по Краснодарскому краю. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2022 году поисковиками были обнаружены останки пяти краснофлотцев 142-ого отдельного батальона 255-й бригады морской пехоты, погибших в сентябре 1942 года в бою за высоту 503,5 на подступах к Новосибирску. Среди них:Мальцев Алексей Трофимович, 1909 года рождения, лейтенант, командир взвода, уроженец г. Молотов;Миргород Федор Иванович, 1920 года рождения, младший лейтенант, командир взвода, уроженец г. Молотов.Если вам знакомы эти фамилии или это ваши пропавшие без вести родственники, обращайтесь по телефону 220-11-14 (отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Пермскому краю)