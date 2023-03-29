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Школьников Прикамья приглашают совершить бесплатные туристические поездки по региону
Напомним, в 2022 Прикамье вошло в число первых 18 регионов, где школьники 5-9 классов получали сертификаты на бесплатные поездки. По итогам прошлого года участие в путешествиях приняли более 7 тыс. школьников со всего Пермского края.
Как рассказали в Минтуризма Прикамья, всего для туристических поездок школьников туроператоры разработали 30 детских маршрутов, соответствующих стандарту оказания государственной услуги. Маршруты направлены на ознакомление с историей, культурой, традициями, природой региона. В рамках поездок с целью профориентации школьники узнают об известных исторических личностях Прикамья, которые внесли весомый вклад в развитие региона. В двухдневное путешествие школьников включено ежедневное трехразовое питание, трансфер, проживание в гостинице (не менее чем трехзвездочной), оплата экскурсионных услуг, приобретение билетов в различные музеи, проведение мастер-классов и квестов.По информации краевого министерства, приоритетное право на получение сертификатов для бесплатных поездок по краю имеют дети, которые занимаются в кружках туристско-краеведческой и естественно-научной направленности, являются участниками общественных объединений в сфере музейного дела, экологии, здорового образа жизни, туризма и краеведения, а также дети участников специальной военной операции.
Для получения социального сертификата родителям или законным представителям школьников необходимо обратиться в управление образования муниципалитета по месту жительства с соответствующим заявлением и копиями документов.
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