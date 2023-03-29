← Море зовёт. В Пермском филиале Волжского университета водного транспорта прошла научно-практическая конференция
Судебные приставы разыскивают родственников защитников Новороссийска →
В Удмуртии возобновлено движение по размытому паводком участку федеральной трассы М7 "Волга"
Размыв произошел в районе деревни Загребино в Игринском районе в Удмуртии. Здесь мощным потоком талых вод размыло дорогу, в месте, где проходит водоотводная труба. Скрытый дефект последней называли наиболее вероятной причиной возникновения чрезвычайной ситуации.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Море зовёт. В Пермском филиале Волжского университета водного транспорта прошла научно-практическая конференция
Как на пороховой бочке. В Кунгуре в аварийном доме обрушилась кирпичная стена
Новый детский сад открылся во Фролах
В колонию пытались передать наркотики в копченой курице
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.03.2023
Над Пермским краем можно будет наблюдать парад планет
Депутаты Пермской городской Думы собрались на мартовское пленарное заседание
Пермская ЦБК наращивает производство гофротары
В Едином центре поддержки семей участников СВО вновь пройдет расширенный прием граждан
В центре Кунгура рухнула стена жилого дома
Добавить комментарий: