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Море зовёт. В Пермском филиале Волжского университета водного транспорта прошла научно-практическая конференция
Андрей Махнев студент ПФ ВГУВТ: «Наверное, только такая романтика и осталась, красота. Море в любом случае влечет, неизведанность какая-то».
Научно-практическая конференция в Пермском филиале Волжского университета водного транспорта посвящена сразу 2 юбилеям: 300-летию Перми и 110-летию самого учебного заведения. Так что докладчики на этот раз самые представительные, всего больше сотни участников.
Александр Шалкеев, директор ПФ ВГУВТ : «Участниками конференции являются преподаватели, студенты, курсанты, учащиеся образовательных учреждений не только Пермского края, но и России. На конференцию приехали из таких городов, как Астрахань, Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Омск, Салехард - со всей России».
Место проведения конференции - Речной вокзал. И пусть здесь давно уже не продают билеты на «Ракеты» и «Метеоры», сам воздух здесь пропитан речной романтикой в ожидании предстоящего путешествия.
Филиал Волжского университета, в народе больше известный как Пермское речное училище, поменял не только название. Сегодня здесь дают высшее образование по 4 направлениям, плюс сохранили и среднее профессиональное образование. Учатся будущие капитаны, судовые механики, логисты, электрики и не только.
Елена Баранова, заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе ПФ ВГУВТ : «Наши специалисты действительно очень востребованы, у нас очередь из работодателей. Наших выпускников ждут».
В прошлом году открыли новую специальность - судостроение. С учетом восстановления производства на Пермской судоверфи профессия оказалась очень востребованной. Так что и будущий работодатель сегодня активный участник конференции.
Алексей Пищальников, руководитель направления внешних связей и маркетинга Пермской судоверфи: «Появляется большая потребность в профессионалах, специалистах этой отрасли, и мы ставим большой акцент на молодых специалистах».
Вот и для Андрея обучение в университете — это не только мечты о море, но и прагматичный расчет. Профессионалы сегодня нужны не только на судне, но и на берегу.
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