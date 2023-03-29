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Как на пороховой бочке. В Кунгуре в аварийном доме обрушилась кирпичная стена

В Кунгуре коммунальное ЧП. От ветхости буквально рассыпалась кирпичная кладка одной из стен старинного, но все еще жилого дома. Только чудом никто не пострадал. Грохот стоял такой, что всполошились жители всей округи. По словам местных жителей, это чудо, что обошлось без жертв. Обвалилась стена каменной двухэтажки, горы кирпича полетели в сторону соседнего дома и завалили входы в подъезды.
Между двумя домами ходить теперь опасно. Здесь даже объявление с предупреждением повесили, что по-прежнему есть угроза нового обвала.
Разваливаться стал пристрой к старинному бараку на улице Октябрьская 11. Пристрой возвели жители своими силами сначала для хозяйственных нужд, после там поселились. Но сейчас эта квартира уже давно пустует, в ней осталась только старая мебель. Трещины на стенах фиксировала управляющая компания, но, по словам специалистов, ничего не предвещало беды.
Павел Попов, директор управляющей компании «Кунгурстройзаказчик»: «Технические работники выходили здесь, и отклонения от тех параметров, которые были, отсутствовали вообще. То есть движения трещины не наблюдалось. Резкое снеготаяние с повышенной температурой сделали своё дело, начали грунты подвижку свою, и тем самым произошло обрушение».
Сам дом не в лучшем состоянии. Он был признан аварийным ещё в 2017 году.
Подъезд - деревянная конструкция, которая опасно покосилась. Именно отсюда люди заходят на первый и второй этаж.
По словам жителей, каждый раз заходя в этот подъезд, они подвергают себя опасности, сколько ещё сможет выдержать конструкция, непонятно. В местной администрации не знают, когда дом удастся расселить.
Ольга Никищенкова, начальник управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа: «Ситуация неоднозначна, дом признан аварийным после 2017 года в августе месяце. В действующую программу , которая сейчас на территории Кунгурского муниципального округа и Пермского края реализуется, этот дом не вошёл».
Пока людям предлагают альтернативу, это маневренное жилье. Это комнаты по 6 квадратных метров с кухней и санузлом общего пользования. Все жители от этого отказались.
Сейчас в ветхом доме живут 11 человек, из них четверо детей. Чтобы хоть как-то обезопасить людей, управляющая компания планирует разобрать пристрой и починить крыльцо.

Опубликовано: 29.03.2023 в 10:32 в рубрике - Вести Пермь

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