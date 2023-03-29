← Новый детский сад открылся во Фролах
Море зовёт. В Пермском филиале Волжского университета водного транспорта прошла научно-практическая конференция →
Как на пороховой бочке. В Кунгуре в аварийном доме обрушилась кирпичная стена
Между двумя домами ходить теперь опасно. Здесь даже объявление с предупреждением повесили, что по-прежнему есть угроза нового обвала.
Разваливаться стал пристрой к старинному бараку на улице Октябрьская 11. Пристрой возвели жители своими силами сначала для хозяйственных нужд, после там поселились. Но сейчас эта квартира уже давно пустует, в ней осталась только старая мебель. Трещины на стенах фиксировала управляющая компания, но, по словам специалистов, ничего не предвещало беды.
Павел Попов, директор управляющей компании «Кунгурстройзаказчик»: «Технические работники выходили здесь, и отклонения от тех параметров, которые были, отсутствовали вообще. То есть движения трещины не наблюдалось. Резкое снеготаяние с повышенной температурой сделали своё дело, начали грунты подвижку свою, и тем самым произошло обрушение».
Сам дом не в лучшем состоянии. Он был признан аварийным ещё в 2017 году.
Подъезд - деревянная конструкция, которая опасно покосилась. Именно отсюда люди заходят на первый и второй этаж.
По словам жителей, каждый раз заходя в этот подъезд, они подвергают себя опасности, сколько ещё сможет выдержать конструкция, непонятно. В местной администрации не знают, когда дом удастся расселить.
Ольга Никищенкова, начальник управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа: «Ситуация неоднозначна, дом признан аварийным после 2017 года в августе месяце. В действующую программу , которая сейчас на территории Кунгурского муниципального округа и Пермского края реализуется, этот дом не вошёл».
Пока людям предлагают альтернативу, это маневренное жилье. Это комнаты по 6 квадратных метров с кухней и санузлом общего пользования. Все жители от этого отказались.
Сейчас в ветхом доме живут 11 человек, из них четверо детей. Чтобы хоть как-то обезопасить людей, управляющая компания планирует разобрать пристрой и починить крыльцо.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новый детский сад открылся во Фролах
В колонию пытались передать наркотики в копченой курице
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.03.2023
Над Пермским краем можно будет наблюдать парад планет
Депутаты Пермской городской Думы собрались на мартовское пленарное заседание
Пермская ЦБК наращивает производство гофротары
В Едином центре поддержки семей участников СВО вновь пройдет расширенный прием граждан
В центре Кунгура рухнула стена жилого дома
В Соликамск привезли более 35 видов дальневосточных деликатесов
В Перми полицейские обнаружили плантацию конопли в квартире
Добавить комментарий: