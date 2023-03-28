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В Соликамск привезли более 35 видов дальневосточных деликатесов

В Соликамске открылась ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Ассортимент большой - более 35 видов дальневосточных деликатесов, включая чавычу. Эта морская рыба более других насыщена жирными кислотами, необходимыми человеку в сезон простуд. Также есть белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга. И, конечно, натуральная красная икра.
С Камчатки рыбу перевозят самолётом, не замораживая, соответственно, сохраняя полезные вещества. Гурманы оценят выразительный вкус копчённой — приготовленной на опилках яблони, вишни и груши. Можно не бояться покупать рыбу впрок и замораживать самостоятельно. При разморозке она не теряет своих полезных и вкусовых качеств. Приобрести дальневосточные деликатесы на выставке “Икра и рыба Камчаткая» у центрального универмага в Соликамске можно по 1 апреля включительно.

Опубликовано: 28.03.2023 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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