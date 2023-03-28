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В Соликамск привезли более 35 видов дальневосточных деликатесов
С Камчатки рыбу перевозят самолётом, не замораживая, соответственно, сохраняя полезные вещества. Гурманы оценят выразительный вкус копчённой — приготовленной на опилках яблони, вишни и груши. Можно не бояться покупать рыбу впрок и замораживать самостоятельно. При разморозке она не теряет своих полезных и вкусовых качеств. Приобрести дальневосточные деликатесы на выставке “Икра и рыба Камчаткая» у центрального универмага в Соликамске можно по 1 апреля включительно.
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