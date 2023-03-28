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В Перми полицейские обнаружили плантацию конопли в квартире
Два десятка запрещенных растений культивировались в подготовленных условиях. Здесь же полицейские обнаружили около полукилограмма уже готового наркотика – марихуаны и еще 40 граммов растительного зелья – в квартире его знакомой.
"По словам злоумышленника, все запрещенные вещества он хранил для собственного потребления, однако оперативники полагают, что фигурант может быть причастен к их сбыту. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время по всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
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