← В Соликамск привезли более 35 видов дальневосточных деликатесов
В Едином центре поддержки семей участников СВО вновь пройдет расширенный прием граждан →
В центре Кунгура рухнула стена жилого дома
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← В Соликамск привезли более 35 видов дальневосточных деликатесов
В Едином центре поддержки семей участников СВО вновь пройдет расширенный прием граждан →
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26.03.2023 в 16:35
26.03.2023 в 16:03
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.03.2023
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В Соликамск привезли более 35 видов дальневосточных деликатесов
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Пермский завод «Инкаб» наращивает внешнеторговые связи
Фестиваль «Оружие Победы» познакомит с прошлым, настоящим и будущим оборонно-промышленного комплекса Прикамья
Введение запрета парковки на части ул. Петропавловской перенесли на 1 апреля
Внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. В департаменте образования рассказали о I этапе приемной кампании в школы
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