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Пермский завод «Инкаб» наращивает внешнеторговые связи
Мощности завода задействованы 24 часа в сутки. Уникальные станки выключают на профилактику только 1 раз в год – с 1 на 2 января. Здесь полный цикл производства всех видов оптического кабеля.
Всего на заводе «Инкаб» выпускают более сотни видов кабеля. Их применяют в различных отраслях. Продукция востребована как в России, так и в других странах.
Только за прошлый год на заводе было выпущено около 60 тысяч км готового кабеля – можно обмотать Землю по экватору 1,5 раза. И это далеко не предел производственных мощностей. Сейчас ищут новых партнеров за рубежом.
Так, в Турции в Стамбуле состоялась XVI Международная выставка «Petroleum Istanbul» - на ней представили свою продукцию 7 предприятий Прикамья, в том числе и представители «Инкаба».
Константин Кайгородов, руководитель отдела экспортных продаж ООО «Инкаб»: «Мы представляем наши геофизические кабели, геофизический кабель используется для исследования и сбора данных по эксплуатации нефтегазовых месторождений».
Пермскую делегацию возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как отметил глава региона, такие форумы – отличная возможность найти новых партнеров для сотрудничества.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Были проведены переговоры с заместителем министра нефти Ирана и наметили уже планы, чтобы посетить через пару месяцев эту страну, по крайней мере, наши предприятия настроены на то, чтобы приехать и представить то, что они производят, поскольку качество пермской продукции является очень высоким».По словам представителей завода, делегации с участием краевого правительства позволяют вести переговоры на самом высоком уровне. А за этим следуют контракты, рынки сбыта.
«Эта помощь от края очень важна. Мы получаем возможность приехать, окунуться в рынок. Россия на рынке котируется, особенно в дружественных странах. Нас принимают очень хорошо, нас там ждут. И сейчас направление только одно: развивать производство, находить новые рынки. Мы объявили найм, нанимаем все больше и больше ребят в нашу команду», - рассказал Александр Смильгевич, генеральный директор завода «Инкаб».
Министерством промышленности Прикамья также были организованы поездки в столицы Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, в которых также принимали участие представители «Инкаба». После каждого форума у завода появлялись новые покупатели.
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