← Дорожные службы ликвидируют последствия размыва грунта на трассе М-7 «Волга»
Введение запрета парковки на части ул. Петропавловской перенесли на 1 апреля →
Внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. В департаменте образования рассказали о I этапе приемной кампании в школы
«Подать заявление можно через единый портал государственных услуг, заказным письмом через отделение почтовой связи, либо прийти лично в школу. В основной период приемной кампании заявление смогут подать родители, чьи дети имеют преимущественное право, право на внеочередной, первоочередной прием в образовательную организацию, а также проживающие на закрепленной территории», - рассказала Юлия Никитина, пресс-секретарь департамента образования администрации Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дорожные службы ликвидируют последствия размыва грунта на трассе М-7 «Волга»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.03.2023
Предприятия Прикамья обеспечат молодыми специалистами
Синоптики предупредили об активном таянии снега в Прикамье
Прокуратура Пермского края потребовала отремонтировать здание городской больницы
В Прикамье 24 марта было установлено семь температурных рекордов
В Перми прошел круглый стол по индексации тарифа в общественном транспорте
Губернатор Прикамья посетил Бардымский округ с рабочим визитом
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2023
В Перми вынесен приговор виновнику ДТП, сбившему насмерть 17-летнюю девушку
Добавить комментарий: