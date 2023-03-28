Внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. В департаменте образования рассказали о I этапе приемной кампании в школы

Департамент образования Перми открыл горячую линию для родителей будущих первоклассников. Анонсировано, что особых изменений в правилах приема в школу в этом году не будет, но у тех, кто впервые сталкивается с данной процедурой, могут возникнуть те или иные вопросы. Для них и организована линия, она будет работать до 7 апреля. Кроме того, в районных отделах образования также готовы проконсультировать всех желающих. Первый этап приемной кампании стартует уже в эту субботу - 1 апреля.«Подать заявление можно через единый портал государственных услуг, заказным письмом через отделение почтовой связи, либо прийти лично в школу. В основной период приемной кампании заявление смогут подать родители, чьи дети имеют преимущественное право, право на внеочередной, первоочередной прием в образовательную организацию, а также проживающие на закрепленной территории», - рассказала Юлия Никитина, пресс-секретарь департамента образования администрации Перми.