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Внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. В департаменте образования рассказали о I этапе приемной кампании в школы →
Дорожные службы ликвидируют последствия размыва грунта на трассе М-7 «Волга»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.03.2023
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