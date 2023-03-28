Введение запрета парковки на части ул. Петропавловской перенесли на 1 апреля

Срок введения запрета парковки на улице Петропавловской в Перми, на участке от Попова до Комсомольского проспекта, решено сместить на субботу, 1 апреля. Ранее предполагалось ввести ограничение уже с 27 марта. Нововведение связано с началом капитального ремонта на указанном отрезке улицы протяженностью почти 700 метров. Среди прочего планируется обустройство нового остановочного пункта в районе улицы Осинская. Обозначенный срок проведения работ - до 10 июня, за это время возможно ограничение движения автотранспорта по полосам.Владислав Роганов, ведущий инженер отдела строительства МКУ «Пермблагоустройство»: «Кроме проезжей части, запланирован ремонт тротуаров, переустройство освещения, добавим фонари, освещение на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта, где сейчас довольно-таки темно, все коммуникации уберём в кабельную канализацию, это и связь, и освещение, и светофорные кабеля. Частично переоборудуем светофорные объекты - будут современные с автоматизированной системой управления».
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