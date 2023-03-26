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Синоптики предупредили об активном таянии снега в Прикамье
По словам специалистов, в последние два дня в регионе наблюдалась аномально тёплая погода с обильными осадками. Они выпадали на севере в виде снега, а на юге в виде дождя. В результате стал активно таять снег. Этот процесс усилился 25 марта, когда при усилении затока тепла с Атлантики суточная температура воздуха превысила +5° (это выше нормы даже для середины апреля). В северной половине края выпало до 17 мм осадков в виде дождя.
Очень тёплая погода с осадками будет способствовать активному таянию снега до 28 марта включительно. Затем будет кратковременное похолодание.
По данным метеорологов, в середине следующей недели часть талых вод поступит в реки и сформирует небольшие подъемы уровней воды. Начало половодья на некоторых реках (в бассейнах Сылвы, Тулвы) может стать одним из самых ранних в истории наблюдений (на уровне 2009 и 2020 гг.)
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