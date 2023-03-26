Предприятия Прикамья обеспечат молодыми специалистами
Лучше один раз не только увидеть, но и попробовать, что значит трудиться на сельхозпредприятии, так считает Никита Вяткин - студент Верещагинского агропромышленного техникума.
Это не только плюс к диплому, но и решение вопроса с последующим трудоустройством. Ветеринар Кирилл Русинов учится в Пермском агропромышленном колледже и уже работает по специальности.
Кирилл Русинов, ветеринарный фельдшер агропредприятия «Заря Путино»: "Профессия понравилась, остался здесь, потому что место хорошее, коллектив хороший".
Речь идёт об агропредприятии «Заря Путино». Есть и своё общежитие.
Ананик Погосян, сотрудник экономического отдела агропредприятия «Заря Путино»: "В каждой студии у нас реализован кухонный блок, стол, ванная, туалет, все необходимые удобства - шкаф, сушилка, холодильник, микроволновка и т.д.".
При этом затраты на оплату труда и проживание студентов-практикантов сельхозпроизводители возмещают из краевого бюджета. Это же касается повышения квалификации сотрудников.
Армен Киракосян, директор агропредприятия «Заря Путино»: "Сейчас мы тоже очень активно этой программой пользуемся, до 90% затрат, которые мы вкладываем в молодых специалистов, нам министерство возмещает".
На развитие кадрового потенциала направлен и федеральный проект «Профессионалитет» для учащихся средних специальных образовательных учреждений. Для молодых специалистов также предусмотрены подъемные в размере до 150 тысяч рублей.
Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "На сегодняшний день в крае формируется система вовлечения кадров в агропромышленный комплекс, начиная со школьной скамьи. Отрасль АПК является очень конкурентоспособной по уровню зарплат. На сегодняшний день работа в секторе АПК - это работа в технологичном секторе".
В этом году по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина краевое Минагро расширило количество и объем субсидий для сельхозпроизводителей. Всего на развитие отрасли предусмотрено более 3 млрд рублей. Поддержка осуществляется, в том числе, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
Уже в ближайшее время на агропредприятие «Заря Путино» планируют принять на практику до 15 студентов из вузов и колледжей Прикамья. Работы хватит всем.
Вот такой же подробный коровник на 1200 голов предприятие планирует ввести в эксплуатацию в посёлке Зюкайка уже этой осенью. Это позволит привлечь еще больше молодых специалистов: агрономов, зоотехников.
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