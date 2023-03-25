← В Прикамье 24 марта было установлено семь температурных рекордов
Синоптики предупредили об активном таянии снега в Прикамье →
Прокуратура Пермского края потребовала отремонтировать здание городской больницы
Пресс-служба прокуратуры Пермского рая: "На здании наблюдаются вертикальные трещины, массовое обрушение штукатурки, разрушение кирпича, выветривание кладочного раствора, разрушение отмостки".
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать краевой Минздрав выделить деньги на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия, а в Кунгурской больнице провести ремонтно-реставрационные работы в течение двух лет.
Кунгурский городской суд удовлетворил иск прокуратуры.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье 24 марта было установлено семь температурных рекордов
В Перми прошел круглый стол по индексации тарифа в общественном транспорте
Губернатор Прикамья посетил Бардымский округ с рабочим визитом
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2023
В Перми вынесен приговор виновнику ДТП, сбившему насмерть 17-летнюю девушку
В Прикамье будут судить интернет-мошенницу из Краснодарского края
В Перми пройдёт горячая линия по приёму в первые классы
Системой видеонаблюдения оборудованы все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ
Названы авиакомпании, рейсы которых будут субсидироваться из федерального бюджета
У входа в Чернявский лес завершается монтаж арочных конструкций
Добавить комментарий: