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В Прикамье 24 марта было установлено семь температурных рекордов

В Прикамье 24 марта было установлено семь суточных температурных рекордов. Об этом рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я». В Чайковском воздух прогрелся до +10,1° (обновлен рекорд 2014 года), в Осе до +9,3° (рекорд 2014 года), в Ножовке до +9,1° (рекорд 2014 года), в Оханске до +9° (рекорд 1988 года).
В Чернушке температура накануне повысилась до +8,7° (обновлен рекорд 1978 года), в Кунгуре до +8,6° (рекорд 2022 года), в Губахе до +7,4 (рекорд 2014 года). В Перми столбики термометров 24 марта поднялись до +9,2°. Это всего на 0,2 градуса ниже рекорда, установленного в 2014 году. По данным синоптиков, суммарно в марте текущего года было установлено 39 новых температурных рекордов.

Опубликовано: 25.03.2023 в 14:40 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми прошел круглый стол по индексации тарифа в общественном транспорте

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