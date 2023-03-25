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В Прикамье 24 марта было установлено семь температурных рекордов
В Чернушке температура накануне повысилась до +8,7° (обновлен рекорд 1978 года), в Кунгуре до +8,6° (рекорд 2022 года), в Губахе до +7,4 (рекорд 2014 года). В Перми столбики термометров 24 марта поднялись до +9,2°. Это всего на 0,2 градуса ниже рекорда, установленного в 2014 году. По данным синоптиков, суммарно в марте текущего года было установлено 39 новых температурных рекордов.
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