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В Перми прошел круглый стол по индексации тарифа в общественном транспорте
Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы администрации Перми: "В Перми самый дешевый проездной, особенно безлимитный. Те люди, которые пользуются общественным транспортом на регулярной основе, их средняя поездка составляет 21 рубль, а по льготным проездным – 12 рублей. Поэтому мы очень внимательно прорабатывали линейку наших проездных, и для тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно, мы делаем скидки".
По словам руководителя городского департамента транспорта Анатолия Путина, плановая индексация тарифа позволяет не только поддерживать работу отрасли, но и запускать новые маршруты, продлевать существующие транспортные связи, увеличивать количество рейсов, строить остановочные пункты, новые навесы и павильоны. При этом ежедневно выводить на линию 748 автобусов и 90 трамваев. Осенью этого года начнёт работу новый маршрут, который свяжет центр города с ЖК «Погода». Кроме того, есть дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда для учеников начальных классов, а также льготных проездных для членов малоимущих многодетных семей. У депутатов возникло много вопросов, не только по способу формирования тарифов, но и в целом по дальнейшему развитию транспортной сети.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Очень важно, что транспортная реформа продолжается. Очень важно, что жители города видят обновление пассажирского транспорта. Важно, что растет пассажирский поток, потому что именно он заложен в оценки стоимости того тарифа, который будет существовать в городе Перми".
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