Губернатор Прикамья посетил Бардымский округ с рабочим визитом

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с рабочим визитом накануне посетил Бардымский округ. В повестке - развитие образования в территориях региона. В том числе — строительство новых школ.Губернатору также рассказали о развитии местной гимназии. В 2020-м в ней начал работать Центр развития цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Где ребята осваивают азы 3D-моделирования, первую медпомощь, робототехнику и ЛЕГО-конструирование.Гульнара Ибрагимова, директор МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая»: "У ребят есть возможность ранней профориентации, определиться профессионально и пойти по пути тех востребованных профессий, как программирование и инженерия".В округе возводят и новые школы. Одна из таких школ будет трехэтажной на 220 мест. В ней будут учебные кабинеты, мастерские, большой спортзал и столовая. Сейчас подрядчик занимается остеклением, прокладывает инженерные коммуникаций, обустраивает входную группу.На школьном дворе будет оборудована спортивная площадка с тренажерами. Воспользоваться ей смогут все жители.Округ участвует как в федеральных, так и в региональных программах. Часть проектов реализуется в рамках нацпроекта «Образование». О каждом подробно доложили на выездном заседании краевого правительства.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Первый региональный проект – «Современная школа». Состоит из пяти мероприятий. Создание новых мест, создание центров «Точка роста», обновление материально-технической базы для детей с ОВЗ, создание школьных технопарков «Кванториум», выплаты «земский учитель»".Как заявлено, развитие образования в территориях Пермского края находится на личном контроле губернатора. Особое внимание в «Год педагога и наставника» уделяется учителям.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Прикамье идет беспрецедентный объем строительных работ. По школам, в стройках в активной фазе находится 15 школ, еще 4 - в проектных работах".Обещают, что к новому учебному году в округе появится новый центр цифрового образования IT-куб. Ну а пока воспитанники «Точки роста» готовятся к очередным соревнованиям со своими разработками - «Робофутболу».