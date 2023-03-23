В Прикамье будут судить интернет-мошенницу из Краснодарского края

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Краснодарского края. Она обвиняется в 8 мошенничествах.
По версии следствия, обвиняемая с января по май 2022 года, размещала в интернете заведомо ложные объявления о продаже одежды и обуви. Женщина обещала отправить покупателям, проживавшие на территории разных регионов России, товар после его оплаты, однако указанных в объявлениях предметов одежды и обуви в наличии не имела.
"Потерпевшие, не догадываясь о преступных намерениях обвиняемой, перевели денежные средства в размере более 30 тыс. рублей на ее банковскую карту. В дальнейшем женщина распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
За совершение каждого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 и до 5 лет.

Опубликовано: 23.03.2023 в 17:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми пройдёт горячая линия по приёму в первые классы

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