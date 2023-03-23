В Перми вынесен приговор виновнику ДТП, сбившему насмерть 17-летнюю девушку

Индустриальный районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего в апреле 2022 года наезд на пешеходов. Он обвинялся в совершении преступлений по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).Судом установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, угнал легковой автомобиль. Двигаясь по ул. А. Свиязева он совершил наезд на двух пешеходов, переходивших автомобильную дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего допустил столкновение с автомобилями, стоящими на перекрестке. При попытке сбежать с места происшествия виновный был задержан очевидцами. В результате ДТП несовершеннолетняя, 2005 года рождения, скончалась на месте происшествия, второму пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Задержанный мужчина был в неадекватном состоянии и пытался в отделе полиции петь матерные частушки."Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина ранее и в период совершения ДТП страдал хроническим психическим расстройством. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, применил к виновному принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Решение суда в законную силу пока не вступило.