В Перми вынесен приговор виновнику ДТП, сбившему насмерть 17-летнюю девушку
Судом установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, угнал легковой автомобиль. Двигаясь по ул. А. Свиязева он совершил наезд на двух пешеходов, переходивших автомобильную дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего допустил столкновение с автомобилями, стоящими на перекрестке. При попытке сбежать с места происшествия виновный был задержан очевидцами. В результате ДТП несовершеннолетняя, 2005 года рождения, скончалась на месте происшествия, второму пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Задержанный мужчина был в неадекватном состоянии и пытался в отделе полиции петь матерные частушки.
"Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина ранее и в период совершения ДТП страдал хроническим психическим расстройством. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, применил к виновному принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
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