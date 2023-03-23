В Перми пройдёт горячая линия по приёму в первые классы

В Перми для родителей пройдёт горячая линия по приёму в первые классы. С 27 марта по 7 апреля можно будет задать вопросы специалистам городского департамента образования с 09:00 до 18:00 по телефону: 212-95-20.С 1 апреля стартует первый этап приёмной кампании в первые классы. Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, заказным письмом с уведомлением о вручении с вложением копий документов или лично в школе. В основной период приёмной кампании с 1 апреля по 30 июня заявление смогут подать родители, чьи дети имеют преимущественное право, право на внеочередной, первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживают на закреплённой территории.С 6 июля по 5 сентября можно будет подать заявление в любую школу на свободные места. Приём осуществляется в порядке очерёдности без учёта льготы семьи. При подаче документов через Единый портал государственных услуг приносить оригиналы в образовательное учреждение не нужно, кроме документов, подтверждающих право на льготу, а также документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.