Системой видеонаблюдения оборудованы все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ. В каждом помещении установлено не менее двух камер видеонаблюдения — всего свыше 10 тыс. устройств в 300 пунктах проведения экзаменов, а также региональных центрах обработки информации, где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне. Видео из аудиторий транслируется в режиме онлайн на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».В этом году государственные экзамены пройдут в три этапа: досрочный — стартовал на этой неделе и продлится до 10 апреля, основной - с 26 мая по 20 июня, и дополнительный - с 6 по 12 сентября, в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.