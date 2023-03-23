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Системой видеонаблюдения оборудованы все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ
Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне. Видео из аудиторий транслируется в режиме онлайн на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».
В этом году государственные экзамены пройдут в три этапа: досрочный — стартовал на этой неделе и продлится до 10 апреля, основной - с 26 мая по 20 июня, и дополнительный - с 6 по 12 сентября, в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
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