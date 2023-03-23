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Системой видеонаблюдения оборудованы все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ →
Названы авиакомпании, рейсы которых будут субсидироваться из федерального бюджета
Авиакомпания «Азимут» получит субсидии на осуществление полетов по маршрутам Махачкала — Пермь и Минеральные Воды — Пермь. Авиакомпании «Икар» субсидируют шесть маршрутов из Перми: в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Мурманск и Нижний Новгород. Авиакомпания «Сибирь» получит субсидии на рейс из Новосибирска в Пермь, «ЮВТ-Аэро» — на рейсы Казань — Пермь и Самара — Пермь. Авиакомпании «ЮТэйр» субсидируют полеты в Пермь из Когалыма, Сургута, Тюмени и Уфы. Полеты по этим маршрутам будут осуществляться на самолетах ATR, Bombardier, Embraer и Sukhoi Superjet.
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