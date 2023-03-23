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В Прикамье определены 30 общественных пространств для голосования за объекты благоустройства
Напомним, по правилам конкурса в проекте участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек. Голосование доступно жителям Перми, Кунгура, Березников, Кудымкара, Чайковского, Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского Очерского и Осинского городских округов.
В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что в этом году голосование за выбор первоочередных территорий для благоустройства стартует 15 апреля и завершится 31 мая. Голосование будет проходить на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Там жители Прикамья и других регионов страны в режиме онлайн выберут наиболее важные для них проекты благоустройства в своих территориях на 2024 год. В специальном разделе региона будет размещена информация о каждом из 30 объектов-участников голосования, с которой можно будет ознакомиться перед выбором.
Всего за период реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроено 2017 дворов и 596 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 6,9 млрд руб.
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