В Прикамье определены 30 общественных пространств для голосования за объекты благоустройства

В Пермском крае для рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» составлен список из 30 общественных пространств в 13 территориях, сообщили в МинЖКХ Прикамья. Жители смогут сами определить проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2024 году.Напомним, по правилам конкурса в проекте участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек. Голосование доступно жителям Перми, Кунгура, Березников, Кудымкара, Чайковского, Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского Очерского и Осинского городских округов.В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что в этом году голосование за выбор первоочередных территорий для благоустройства стартует 15 апреля и завершится 31 мая. Голосование будет проходить на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Там жители Прикамья и других регионов страны в режиме онлайн выберут наиболее важные для них проекты благоустройства в своих территориях на 2024 год. В специальном разделе региона будет размещена информация о каждом из 30 объектов-участников голосования, с которой можно будет ознакомиться перед выбором.Всего за период реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроено 2017 дворов и 596 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 6,9 млрд руб.