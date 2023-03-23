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У мусульман начался священный месяц Рамадан
Анвар хазрат Аблаев, муфтий Пермского края: "Пост – это особое богослужение, которое заключается в том, чтобы воздерживаться от еды, питья в светлое время суток. Но основная его суть, безусловно, это духовное совершенствование, это познание всевышнего создателя через откровения священного Корана, через проповеди, посещение мечетей - в месяц Рамадан является таким важным условием".
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