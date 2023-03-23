У мусульман начался священный месяц Рамадан

У мусульман, в том числе в Пермском крае, начался священный месяц Рамадан. Главный запрет предусматривает отказ от потребления пищи и даже воды в светлое время суток в течение 30 дней. Однако ночью можно есть и пить, но нельзя объедаться. Важно соблюдать умеренность. Рамадан считается священным, потому что в этот месяц с точки зрения мусульман Мухаммад начал получать первые откровения священного Корана. Поэтому пост для верующих – это не просто временное отречение от простых человеческих желаний, но и время молитв, духовного очищения. Месяц Рамадан завершится 21 апреля праздником Ураза-байрам.Анвар хазрат Аблаев, муфтий Пермского края: "Пост – это особое богослужение, которое заключается в том, чтобы воздерживаться от еды, питья в светлое время суток. Но основная его суть, безусловно, это духовное совершенствование, это познание всевышнего создателя через откровения священного Корана, через проповеди, посещение мечетей - в месяц Рамадан является таким важным условием".