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Следственный комитет взял под контроль проблемы дольщиков
Денис Головкин, руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю: "Мы посмотрим правомерность действий судебных приставов по взысканию с должника исполнительской задолженности в рамках исполнительного производства".
Также в Следственном комитете напомнили, что обращаться по вопросу восстановления прав участников долевого строительства можно, написав обращение в письменном виде, а также в социальных сетях.
Артур Шумилов, руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СКР по Пермскому краю: "В социальных сетях - самое распространенное это на странице следственного управления в «ВКонтакте». Можно посредством мессенджера «Телеграмм» обратиться. Кроме того, на сайте следственного управления существует интернет-приемная, посредством которой граждане могут обратиться в управление. Мы незамедлительно реагируем на все такие случаи, регистрируем обращения и непосредственно занимаемся каждой проблемой".
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