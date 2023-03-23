Следственный комитет взял под контроль проблемы дольщиков

По инициативе руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета России Дениса Головкина прошел личный прием с участниками долевого строительства многоквартирных домов по вопросам восстановления их прав. Во встрече приняли участие представители Минстроя, управления по реализации жилищных программ, а также фонда защиты прав дольщиков. С вопросом о нарушении сроков строительства и компенсаций обратились 19 человек. Каждую ситуацию в Следственном комитете взяли на особый контроль.Денис Головкин, руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю: "Мы посмотрим правомерность действий судебных приставов по взысканию с должника исполнительской задолженности в рамках исполнительного производства".Также в Следственном комитете напомнили, что обращаться по вопросу восстановления прав участников долевого строительства можно, написав обращение в письменном виде, а также в социальных сетях.Артур Шумилов, руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СКР по Пермскому краю: "В социальных сетях - самое распространенное это на странице следственного управления в «ВКонтакте». Можно посредством мессенджера «Телеграмм» обратиться. Кроме того, на сайте следственного управления существует интернет-приемная, посредством которой граждане могут обратиться в управление. Мы незамедлительно реагируем на все такие случаи, регистрируем обращения и непосредственно занимаемся каждой проблемой".