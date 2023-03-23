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В Перми стартовали масштабные работы по перекладке тепловых сетей
Михаил Россомагин, старший мастер производственного участка № 3 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Сразу же в утеплителе, трубы идут с датчиками, если возникнет какая-то внештатная ситуация, на датчиках будет сразу же видно, где происходит дефект".
Первые 30 метров современной теплосети смонтированы в бетонный канал на улице Кабельщиков. Это частный сектор, и передвигаться здесь для местных жителей сейчас затруднительно ввиду стартовавшего ремонта. Но итоговый результат должен компенсировать временные неудобства.
Михаил Россомагин, старший мастер производственного участка № 3 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Это большие диаметры, более 300 миллиметров. Мы меняем участок для улучшения качества и стабильности подачи теплоносителя потребителям.
Речь идёт об изношенных коммуникациях, которые эксплуатируются с 1978 года. В итоге, поменяют почти километр тепломагистрали".
Этот участок тепломагистрали питает, например, важный инфраструктурный объект- дом престарелых, а также ряд жилого фонда по улицам Вильямса, Толбухина и Кабельщиков.
В 2023 году энергетикам предстоит подготовить к работе более 2000 тепловых сетей, 4 ТЭЦ, 29 котельных и 10 насосных станций. Для контроля работы энергокомпании в регионе действует соглашение с краевыми властями, что позволило ускорить темпы перекладок.
Михаил Топильский, представитель Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "За прошлый год у нас заменено рекордное количество теплосетей -71 километр. По планам, в период с 2021 по 2023 годы будет переложено 200 километров тепловых сетей, что является беспрецедентным показателем. Это позволяет властям контролировать исполнение регуляторного соглашения в части того, чтобы ресурсники выполняли свои обязательства, и повышает качество подачи тепловой энергии и услуг теплоснабжения".
Кстати, перекладку труб на Гайве ведут без отключения потребителей от тепла. Обновление теплосетевых коммуникаций началось ещё до официального старта ремонтного сезона с учетом большого объема работ по всему городу.
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