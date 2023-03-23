← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2023
В Перми стартовали масштабные работы по перекладке тепловых сетей →
Дефицита с электричеством в Прикамье не будет
На предприятии рассказали, что с этого года заработала новая система планирования перспективного развития энергетики. Также идет внедрение дистанционного управления оборудованием на всех гидро-, электростанциях, которое повышает качество и оперативность работы. Ведется строительство новых объектов. Так, в ближайшую пятилетку будет увеличение мощности на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-14 в Перми. Модернизируют 4 генератора Воткинской ГЭС. Все это позволит обеспечить потребность региона в электричестве.Федор Опадчий, председатель правления АО «СО ЕЭС»: "Нам очень важно обеспечить взаимодействие с регионами по поводу учета перспективных планов развития экономики регионов, социальной сферы и промышленности, с тем чтобы планы развития энергосистемы в максимальной степени соответствовали экономическим планам развития регионов".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.03.2023
В Перми растет число травмированных из-за гололеда
В Прикамье эпидемиологи прогнозируют серьезную клещевую активность
Житель Краснокамска перевел мошенникам более 13 млн рублей
В Прикамье прошли антитеррористические учения
Жителей России приглашают на сплав по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
На Первенстве России и Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию разыграют 24 комплекта наград
Более 200 лет лишения свободы. В Перми вынесли приговор группе наркодилеров
В Перми вор-романтик украл 113 роз и две плюшевые игрушки
Добавить комментарий: