Дефицита с электричеством в Прикамье не будет

В Прикамье не будет дефицита с электричеством. Такие гарантии дали энергетики предприятия «Системный оператор» губернатору Дмитрию Махонину. По словам главы региона, в Прикамье идет наращивание темпов производства, строятся новое жилье и только за 2023 год потребление вырастет на 1,5%. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Пермском крае реализуется много амбициозных и энергоемких проектов. Конечно же, эти проекты в сфере промышленности требуют надежного энергоснабжения. Мы понимаем, что "Системный оператор" является ключевым звеном в обеспечении надежности, и важно, чтобы вся система работала как часы".На предприятии рассказали, что с этого года заработала новая система планирования перспективного развития энергетики. Также идет внедрение дистанционного управления оборудованием на всех гидро-, электростанциях, которое повышает качество и оперативность работы. Ведется строительство новых объектов. Так, в ближайшую пятилетку будет увеличение мощности на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-14 в Перми. Модернизируют 4 генератора Воткинской ГЭС. Все это позволит обеспечить потребность региона в электричестве.Федор Опадчий, председатель правления АО «СО ЕЭС»: "Нам очень важно обеспечить взаимодействие с регионами по поводу учета перспективных планов развития экономики регионов, социальной сферы и промышленности, с тем чтобы планы развития энергосистемы в максимальной степени соответствовали экономическим планам развития регионов".