«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.03.2023 в 13:00
06.03.2023 в 16:15
06.03.2023 в 15:32
01.03.2023 в 18:10
10.02.2023 в 17:40
14.03.2023 в 16:34
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2023
Пермяки могут вступить в ряды общественного контроля
МЧС: 23 марта в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления
Пермскому СОБР "Стрелец" исполнилось 30 лет
Женщину, на которую упала глыба льда, перевели из реанимации в общую палату
В Перми задержан вор, который проник в помещение через потолок
На трассе Пермь-Екатеринбург загорелся лесовоз
В Арт-резиденции открылась выставка «Непростые формальности»
В Перми заработала «горячая линия» по приёму граждан на военную службу по контракту
В Перми устанавливают «умные» домофоны с системой распознавания лиц
Пермячка пыталась сбежать с похищенным мясом, но заблудилась в магазине
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Срок действия водительских прав, истекающих в 2022 и 2023 году, продлили на три года
В Березниках на женщину упала ледяная глыба
В Перми будут готовить специалистов по беспилотникам
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.03.2023
В Перми растет число травмированных из-за гололеда
В Прикамье эпидемиологи прогнозируют серьезную клещевую активность
Операция «Лесовоз»: в Прикамье проверено более 1500 транспортных средств, перевозящих древесину
Житель Краснокамска перевел мошенникам более 13 млн рублей
В Прикамье прошли антитеррористические учения
Жителей России приглашают на сплав по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.03.2023
В Перми растет число травмированных из-за гололеда
В Прикамье эпидемиологи прогнозируют серьезную клещевую активность
Житель Краснокамска перевел мошенникам более 13 млн рублей
В Прикамье прошли антитеррористические учения
Жителей России приглашают на сплав по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
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