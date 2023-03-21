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Житель Краснокамска перевел мошенникам более 13 млн рублей
"На связь с потенциальным инвестором вышел «менеджер банка» и подробно объяснил о том, как зарабатывать на вложениях. По указанию уже другого «представителя коммерческой организации» мужчина зарегистрировался на инвестиционной платформе. Далее гражданин общался в мессенджере с «аналитиком», который помогал ему изучать рынок ценных бумаг. По его же инструкциям краснокамец, отвечая на телефонные звонки из банков, подтверждал оформление кредитов, затем получал наличные и переводил их на указанные счета. Осознав, что стал жертвой обмана потерпевший обратился в полицию", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.
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