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Житель Краснокамска перевел мошенникам более 13 млн рублей

Житель Краснокамска 1961 года рождения перевел мошенникам более 13 млн рублей. Мужчина на фишинговом сайте увидел коммерческое предложение от одного из банков об участии в инвестиционном проекте. Заинтересовавшись, он оформил заявку, не подозревая, что попал в сети мошенников.
"На связь с потенциальным инвестором вышел «менеджер банка» и подробно объяснил о том, как зарабатывать на вложениях. По указанию уже другого «представителя коммерческой организации» мужчина зарегистрировался на инвестиционной платформе. Далее гражданин общался в мессенджере с «аналитиком», который помогал ему изучать рынок ценных бумаг. По его же инструкциям краснокамец, отвечая на телефонные звонки из банков, подтверждал оформление кредитов, затем получал наличные и переводил их на указанные счета. Осознав, что стал жертвой обмана потерпевший обратился в полицию", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

Опубликовано: 21.03.2023 в 16:00 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье прошли антитеррористические учения

В Прикамье эпидемиологи прогнозируют серьезную клещевую активность →

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