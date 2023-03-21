В Прикамье эпидемиологи прогнозируют серьезную клещевую активность

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"На сегодня в крае вакцина есть. Начать вакцинироваться можно по месту жительства. До апреля, до выхода в природные очаги, у нас еще есть время привиться классической схемой: первая доза вакцины, вторая доза через месяц. По ускоренной схеме будем прививаться через две недели", - рассказала Татьяна Шутова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
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