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В Прикамье прошли антитеррористические учения
Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю: " Антитеррористические учения проводились в целях отработки механизма реагирования сил и средств группировки оперативного штаба в Пермском крае на возможные террористические угрозы. На практике отработан сценарий введения соответствующего правового режима контртеррористической операции, освобождения заложников, проведения аварийно-спасательных, эвакуационных и других мер по ликвидации (минимизации) последствий террористического акта".
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