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Жителей России приглашают на сплав по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
Маршрут предполагает сплав по тому же пути, по которому сплавлялись герои фильма «Географ глобус пропил» - по реке Усьве, через порог Долган. Во время путешествия туристы смогут увидеть Шумихинские скалы, Усьвинский порог, Столбы и другие достопримечательности.
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