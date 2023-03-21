На Первенстве России и Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию разыграют 24 комплекта наград

До 22 марта в Перми проходит Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию. На турнире выступят более 800 спортсменов из 43 регионов страны. Третий год подряд главный старт принимает самый высокий скалодром России, расположенный в спорткомплексе имени Сухарева.Лазание на скорость - самый понятный вид скалолазания, где два человека на абсолютно идентичных 15-метровых трассах соревнуются кто быстрее. Формат- кто быстрее залез-тот проходит в следующий раунд.Пермский скалодром в спорткомплексе Сухарева сохраняет почётное звание самого высокого в стране и уже в 3-й раз принимает Первенство России по скалолазанию и Всероссийские юношеские соревнования.Ярослав Шляпников, участник соревнований (г. Пермь): «В лазании на скорость надо уметь себя контролировать, показывать характер сам, быть хладнокровным ко всему. Ну, и уметь работать над ошибками».Анна Баздырева, тренер (г. Санкт- Петербург): «Это Первенство России, на него нужно обязательно приезжать, чтобы двигаться куда- то дальше, получать баллы, опыт и т.д».В предварительных заявках 801 спортсмен из 43 регионов. Юноши и девушки, юниоры и юниорки продолжат испытывать себя в боулдеринге.Сергей Васенко, участник соревнований (г. Воронеж): «Интерес боулдеринга в том, что правильного расклада нет. Можно придумать всё для себя под свой уровень и под свои возможности».На самом высоком скалодроме страны в эти дни разыграют 24 комплекта наград. А уже в июне Пермский край примет всероссийские соревнования среди сильнейших скалолазов- взрослых спортсменов.