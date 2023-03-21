Более 200 лет лишения свободы. В Перми вынесли приговор группе наркодилеров

Индустриальный районный суд г. Перми вынес обвинительный приговор 23 участникам организованного преступного сообщества наркодилеров. Противоправная деятельность осуществлялась в период с января 2018 по февраль 2021 года.Фигуранты выполняли различные роли в преступной иерархии: рядовые закладчики, межрегиональные курьеры, склады, фасовщики. Злоумышленники возрастом от 19 до 40 лет работали на один интернет-магазин. Перед «трудоустройством» всех участников подробно инструктировали о мерах безопасности – методах шифрования и конспирации переписки, переводе криптовалюты в рубли. Работникам наркомаркета оплачивали транспортные расходы, размещение в гостиницах, питание и средства связи."Оперативникам краевого наркоконтроля во взаимодействии с коллегами из других регионов России понадобилось около полугода кропотливой работы, чтобы изобличить злоумышленников и задокументировать все эпизоды противоправной деятельности. География преступного сообщества затронула Прикамье, Удмуртию, Кировскую и Омскую область, Москву, Санкт-Петербург и Казань. Таким же разнообразным был состав участников. В преступную организацию входили люди разных социальных положений. Были как наркозависимые, так и увлекающиеся спортом молодые люди и девушки. За каждую закладку нижние звенья преступной иерархии получали около 400-500 рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе обысков по местам жительства, оборудованных тайников и личных досмотров изъято порядка 5,5 кг синтетических наркотиков. Следственными органами проведена колоссальная работа – обвинительное заключение разместилось на 16 тысячах страниц, а объем уголовного дела составил 108 томов. В ходе расследования проведены десятки экспертиз.Всем подсудимым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 14 лет, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов, и с ограничением свободы. Кроме того, осужденным назначены дополнительные наказания в виде штрафа, общая сумма которых составила 2 480 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.