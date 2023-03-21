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В Перми вор-романтик украл 113 роз и две плюшевые игрушки
Ночью неизвестный мужчина взломал дверной замок и проник в цветочный магазин по ул. Маршала Рыбалко, где похитил 113 роз и две большие плюшевые игрушки. Спустя несколько часов в торговом помещении на ул. Ласьвинской пермяк похитил с прилавка планшет. Сотрудница увидела момент хищения, попыталась остановить злоумышленника, но мужчине удалось скрыться.
Вскоре оперативники установили личность и место нахождения подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что хотел порадовать возлюбленную накануне праздника.
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