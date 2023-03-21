Гвоздь новой цирковой программы в Перми - африканский жираф Багир

В Пермском цирке новое шоу, центральной фигурой которого стало самое высокое животное Африки – жираф. Посетителей он буквально очаровывает.Название цирковой программы говорит само за себя – главный артист на манеже – семиметровый гость из Африки жираф Багир. Эмоции тех, кто в зале тоже понятны без слов.Это именно то самое – спешите видеть! Ведь даже далеко не каждый зоопарк может похвастаться таким питомцем. Багир приехал из Германии, поэтому какое-то время дрессировщики общались с ним на немецком. При этом именно в России жираф полюбил выступать и общаться со зрителями.Жираф не стесняется публики, наоборот идёт на полный контакт, мужчинам он предлагает сделать новую причёску, а женщинам дарит поцелуи.Самое высокое в мире млекопитающее это далеко не всё! Воздушные гимнасты, эквилибристы, силачи, жонглёры, велофигуристы, конная акробатика и клоуны покажут мир настоящих цирковых чудес.Ксения Россихина, и.о. директора Пермского государственного цирка: «Представлены разные жанры циркового искусства, у кого, какие предпочтения, здесь все можно посмотреть, насладиться и получить очень много ярких эмоций».Удивительные животные Африки, Индии и Мадагаскара продемонстрируют зрителям результаты гуманной дрессуры.Роман Гармаш, руководитель «Жираф шоу», дрессировщик: «Они раскрываются в другом плане, мы видим такую яркость, удивительное выполнение трюков, они открывают новые трюки. Добиться силой этого невозможно, программа на этом построена - молодежь и величайшие вершины циркового мастерства, и удивительные животные».Выступление дружелюбного Багира никого не оставит равнодушным. «Жираф шоу» в Пермском государственном цирке - это представление для всех: и взрослых, и детей.