В Прикамье прошел семейный фестиваль ГТО

В Доме спорта «Красава» в Кондратово состоялся региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 36 семейных команд-участников, которые удачно прошли муниципальные отборочные старты, соревновались в беге, прыжках в длину, подтягивании и т.д. Результаты оценивались по трём уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.4 человека в команде или 2 - на выбор участников. Возраст: от 9 до 69 лет - для каждой категории найдутся адаптированные нормативы. Уже много лет по всему краю их внедряют и принимают в центре тестирования квалифицированные судьи и учащиеся Rолледжа олимпийского резерва - регионального представителя всероссийского комплекса в Прикамье.Светлана Гончарова, директор ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»: "Хочется улыбаться и радоваться, потому что семья в нашей жизни - это очень многое. Когда мы проводили первый фестиваль немножечко было населению непонятно, как возрастные, так и разновозрастные. Мы понимаем, что, не всегда полная семья, поэтому есть шанс выступить в усечённом варианте - мама с ребёнком или папа с ребёнком. Ну, и команд больше и участников больше, и нас, конечно, это радует".По итогам всех испытаний, замкнула призовую тройку сборная Муртазиных из Октябрьского. На второй строчке - Колышкины из Верещагино. Победа - в третий раз - за семьёй Мышкиных из Чайковского.Теперь сильнейшим прикамцам предстоит выступить на Всероссийском этапе семейного фестиваля в Санкт-Петербурге, который пройдет в августе.