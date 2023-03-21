Жительница Перми приручила ворону
Но дружба эта вовсе не меркантильная. Она началась поздней осенью: замершая ворона прилетела на рынок поживиться. Неравнодушная продавец птицу накормила и приласкала.
Роза Абдужалилова: «Термос с кипятком несу специально. Молоком разбавляю теплым. Кнопку постоянно пою. Она очень любит».
Сама того не подозревая, Роза сработала лучше любого профессионального маркетолога. У ее прилавка теперь всегда много народу. Ручная ворона стала настоящей звездой на Парковом.
Однажды Роза не вышла на работу. Птица сначала искала ее на рынке, а потом постучала прямо в окно квартиры. Есть видео подтверждения этой удивительной истории, которая на рынке уже стала фольклором.
Специалисты-орнитологи подтверждают: серая ворона - умное создание, она вполне могла проследить за человеком.
Евгения Выгузова, хранитель зоологической коллекции Пермского краеведческого музея: «Вороны хорошо запоминают лица. Птица очень умная, интересная, ее поведение очень интересное. Если она обучается, она запоминает, что надо делать».
Скорее всего, однажды птица принесла Розе монетку, а та как обычно угостила ее сыром. Ворона запомнила, и теперь буквально приносит деньги на постоянной основе.На рынке живет еще одна звезда – собака по кличке Муха. С Кнопкой они не особо дружат.
Хотя интернету известна масса случаев, когда птица семейства врановых буквально лезли на рожон.
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