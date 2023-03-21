Для счастья пермякам нужны семья, друзья и свобода

Для счастья пермякам нужна семья и друзья. Такой вывод сделали организаторы форума «Код счастья Прикамья», который прошел в рамках Международного дня счастья. Аналитики провели исследование и узнали, что жителям нашего города также важна свобода, большая зарплата и развитие. Особое внимание эксперты форума уделили научному подходу — вычислили формулу счастья с точки зрения нейробиологии.Софья Куликова, руководитель центра когнитивных исследований НИУ ВШЭ-Пермь, нейробиолог: «Казалось бы, люди должны быть счастливы одинаково — всем нам нужна любовь, безопасность, пища, но наша жизнь не сводится к одним эйфорическим моментам — здесь нужно искать то, что делает конкретного человека счастливым. Что релевантно ему в данный момент времени».Для самих же пермяков код счастья — в людях, архитектуре и природе родной земли. Даже простая прогулка по улицам города может доставить для них удовольствие. В этом году Пермь отметила Международный день счастья уже в четвертый раз.
Вадим Зубков, куратор выставочных и издательских проектов, галерист: «Счастье — оно же не является чем-то постоянным. Знаете, счастье в моменте. Если бы счастье у нас с вами было постоянно, это была бы рутина. Счастье — это нечто удивительное. Это магия места, это магия людей, которые здесь живут, потому что люди везде разные, это история этого места и даже пейзаж, в котором мы находимся. Поэтому код счастья пермяка сильно отличается от кода счастья человека, который живет в Екатеринбурге».
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