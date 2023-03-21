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В Перми весенние ямы заливают литым асфальтобетоном
Хоть весна не время для полноценных дорожных работ, чтобы сохранить проезжую часть в нормальном состоянии, в Перми начали заделывать образовавшиеся из-за перепада температуры ямы с применением литого асфальта. Такая технология позволяет производить ремонт даже при минусовых температурах.
Все работы проводят в ночное время. В первую очередь заделывают ямы глубиной от 5 сантиметров, шириной от 15 и длиной от 60 сантиметров.
В передвижном термосе-миксере асфальт раскалён до температуры более 200 градусов. Смесь выливают в ямы и ровняют. Застывает асфальт быстро, и по нему можно ездить через 5 минут.
Эта технология не нова и, по словам подрядчиков, хорошо себя зарекомендовала.
Илья Старцев, представитель подрядчика: «За счёт пластичности своей заполняет полностью яму. Он будет очень долго стоять, может даже не один сезон простоять».
Таким образом экспресс-ремонт сделали на улице Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе, и на этом работы не останавливаются.
Евгений Карабатов, глава Орджоникидзевского района Перми: «В ежедневном режиме осуществляется мониторинг, службой заказчика выявляются ямы, в том числе принимают активное участие наши граждане, потому что для этого есть ресурс «Управляем вместе».
Мэр Перми Алексей Дёмкин поручил всем главам районов приступить к дорожным работам. Уже ремонт произведен на 10 центральных улицах. По-прежнему ведётся сбор информации о повреждённых участках. Люди могут сообщать о них, в том числе в Telegram градоначальника, и при необходимости эти объекты будут восстановлены до 1 апреля.
Алексей Дёмкин, глава Перми: «Переходы через ноль сделали свое дело, нужно срочно начинать ремонт дорог и "приводить их в форму". Главы районов отреагировали на моё поручение и теперь отчитываются о проведенном экспресс-ремонте дорог».
Несмотря на долговечность, литой асфальт — мера временная, он должен простоять до наступления устойчивой теплой погоды. Тогда дорожники приступят к полноценному ремонту.
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