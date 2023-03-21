Пермяки жалуются на пробки на кольце перед вокзалом «Пермь-2»

← В 2023 году среднюю зарплату учителей в Прикамье планируют довести до 52 тысяч рублей
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Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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← В 2023 году среднюю зарплату учителей в Прикамье планируют довести до 52 тысяч рублей
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В 2023 году среднюю зарплату учителей в Прикамье планируют довести до 52 тысяч рублей
21 марта – весеннее равноденствие
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.03.2023
Яркий объект в ночном небе над Пермью оказался Венерой
"Четверть плиты свалилась". В доме на ул. Белинского рушатся балконы
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