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В Перми произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Ольховская
Как рассказали в краевом МЧС, к месту вызова были направлены силы и средства 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 11 человек личного состава и двух единиц техники. Происходило горение бытовых вещей в одной из квартир. К сожалению, на пожаре имеются погибшие. Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожность при курении.
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