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В Перми произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Ольховская →
Жителям Перми не рекомендуют использовать воду из родников
С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, использование воды из открытых источников для питьевых нужд и приготовления пищи создаёт существенные риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.
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