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Вода по колено. В Перми из-за коммунальной аварии затопило двор по ул. Строителей,36 →
В двух районах Перми откроются городские ярмарки
Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести товары от местных фермеров и производителей: мёд, колбасы, рыбу, сыр и молочную продукцию, сладости, товары ручной работы. На ярмарке возле Дворца культуры им. Солдатова будет представлена сувенирная продукция к 300-летию Перми.
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