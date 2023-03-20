В музее "Хохловка" установили две зарядные станции для электромобилей

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«ЭкоПикник» - экологический фестиваль наблюдения за природой и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. Ежегодно мероприятие приурочено ко дню летнего солнцестояния. В 2023 году фестиваль состоится 17-18 июня, сообщает министерство культуры Пермского края.
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