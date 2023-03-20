В Кизеле планируется благоустроить парк аттракционов

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В рамках проекта планируется обустроить пешеходные дорожки из тротуарной плитки, заменить бортовой камень и смонтировать основание под сцену. Для комфортного и безопасного отдыха жителей установят малые архитектурные формы и обновят уличное освещение. Также в парке появятся арт-объекты в виде героев российских мультфильмов, специалисты проведут озеленение территории. Реализация проекта разделена на три этапа. В следующем году работы будут продолжены.За счет средств инициативного бюджетирования на территории также построят скейтпарк, веревочный городок и детский игровой комплекс.
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